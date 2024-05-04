للاستحواذ على "باراماونت غلوبال" للإنتاج السينمائي...سوني وأبولو تعرضان 26 مليار دولار

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركتي "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" و"أبولو غلوبال مانجمنت" للاستثمار المباشر قدمتا عرضا قيمته 26 مليار دولار للاستحواذ على مجموعة "باراماونت غلوبال" للإنتاج السينمائي.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين القول إن الشركتين قدمتا عرضا غير ملزم يوم الأربعاء وقعه رئيس سوني بيكتشرز التنفيذي، "توني فينسيكيرا" والشريك في أبولو "آرون سوبيل".

ولم تستجب أبولو بعد لطلب للتعقيب من رويترز التي ذكرت في نيسان أن سوني وأبولو تجريان محادثات بشأن التقدم بعرض مشترك.

وفي وقت سابق، قال مصدر لرويترز إن سوني ستملك حصة الأغلبية في المشروع وستدير باراماونت التي تشمل مكتبة أفلامها ومسلسلاتها، مسلسل ستار تريك وسلسلة أفلام المهمة المستحيلة وإنديانا جونز فضلا عن شخصيات تلفزيونية مثل سبونج بوب سكوير بانتس.

وتجري شركة باراماونت في الوقت الراهن محادثات حصرية للاندماج مع "سكايدانس ميديا" وتسعى لتعزيز عملها في مجال البث المباشر، إذ تواجه منافسة قوية مع شركتي نتفليكس ووالت ديزني في ظل تراجع مشاهدة القنوات التلفزيونية.

وتعاني باراماونت من صعوبة في التعافي من إضرابات استمرت عدة أشهر في العام الفائتنفذها كُتاب وممثلون في هوليوود بالإضافة إلى تراجع الطلب على الإعلانات في السوق وإلغاء الاشتراك في خدمة تلفزيون الكابل التقليدي.

وانخفضت أسهم باراماونت بأكثر من 65 بالمئة منذ ذلك الحين، وخسرت أكثر من 14 مليار دولار من قيمتها السوقية.