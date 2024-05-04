شذى حسون في رسالة شديدة اللهجة للمبتزّين: لن أسكت ولا أستسلم

مهرجان العراقي الدولي صار جزءا من قلبي وكبدي انه حنو الام على وليدها كيف تتخيل تخلي الام عن فلذة كبدها ..انه الدفاع الفطري و الشرس عن الحياة
عن الصغير في أحضان ام حنون تتحدى الكون من أجله ليحيا و يعيش .. فلكل المبتزين اقول لهم احذروا الأم الشرسة لانها و اللهي لن تسكت
و لا… pic.twitter.com/Tf7OSMeR97
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 3, 2024
مهرجان العراقي الدولي صار جزءا من قلبي وكبدي انه حنو الام على وليدها كيف تتخيل تخلي الام عن فلذة كبدها ..انه الدفاع الفطري و الشرس عن الحياة
عن الصغير في أحضان ام حنون تتحدى الكون من أجله ليحيا و يعيش .. فلكل المبتزين اقول لهم احذروا الأم الشرسة لانها و اللهي لن تسكت
و لا… pic.twitter.com/Tf7OSMeR97