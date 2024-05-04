شذى حسون في رسالة شديدة اللهجة للمبتزّين: لن أسكت ولا أستسلم

شذى حسون في رسالة شديدة اللهجة للمبتزّين: لن أسكت ولا أستسلم

بعدما تولّت منصب مديرة "مهرجان العراق الدولي" بنسخته الأولى في عام 2023 الماضي، وجّهت الفنانة شذى حسون رسالة شديدة اللهجة لمنظّمي النسخة الثانية من المهرجان.

وفي التفاصيل، دوّنت شذى حسون عبر حسابها الرسمي على منصّة X "مهرجان العراقي الدولي صار جزءاً من قلبي وكبدي انه حنو الام على وليدها كيف تتخيل تخلي الام عن فلذة كبدها.. الدفاع الفطري والشرس عن الحياة عن الصغير في أحضان ام حنون تتحدى الكون من أجله ليحيا ويعيش.. فلكل المبتزين اقول لهم احذروا الأم الشرسة لأنها والله لن تسكت ولا تستسلم".