الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"سينما تدور"... مبادرة جديدة لإسعاد عشاق الفن في المدن والقرى التونسية

فنّ
2024-05-04 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سينما تدور&quot;... مبادرة جديدة لإسعاد عشاق الفن في المدن والقرى التونسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"سينما تدور"... مبادرة جديدة لإسعاد عشاق الفن في المدن والقرى التونسية

"سينما تدور"... مبادرة جديدة لإسعاد عشاق الفن في المدن والقرى التونسية

في مواجهة محدودة لدور العرض السينمائي وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية أطلقت تونس مبادرة جديدة من نوعها تجوب فيها شاحنة متنقلة مدن وقرى البلاد لإسعاد عشاق الفن السابع تحت عنوان "سينما تدور".

وضمت الشاحنة مئات المقاعد، وهي مزودة بشاشة ومجهزة بالمؤثرات الصوتية والبصرية اللازمة لتقديم مجموعة من الأفلام تستهدف مختلف الفئات العمرية وتلبي ذوق شرائح عريضة من الجمهور.

وفي غضون ثلاث سنوات، تستهدف "سينما تدور" في عامها الأول تقديم عروضها بالمناطق الداخلية لجنوب تونس في ولايات تطاوين وقلبي ومدنين وقابس وتوزر وقفصة، والذهاب في العام الثاني إلى ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة، على أن تصل في العام الثالث إلى ولايات الكاف وسليانة وجندوبة وباجة وزغوان ونابل.

وانطلقت أمس الجمعة أولى عروض "سينما تدور" من أمام معرض قابس الدولي بعرض فيلم "الإبرة" للمخرج "عبد الحميد بوشناق" وبطولة "فاطمة صفر" و"جمال مداني" و"بلال سلاطنية" و"صباح بوزويتة".

واختار المشرفون على المبادرة شعار "تجيك السينما وين إنت" في إشارة لهدف هذا المشروع الذي يخلق مساحة فنية لمحبي مشاهدة الأفلام في مختلف الجهات التونسية بسعر رمزي يبلغ خمسة دنانير أي نحو 1.5 دولار.

وقالت "غفران هراجي" مديرة المشاريع الثقافية لرويترز إن تجربة السينما المتنقلة جاءت لكسر ما أسمتها "العزلة الثقافية" لسكان الجهات والقرى والفئات الهشة.

وأضافت أن نشأة الفكرة جاءت "لسد النقص في الفضاءات وفي قاعات السينما ولتلبية احتياجات الجمهور في الجهات حيث توجد فقط 15 قاعة سينما في كامل الجمهورية التونسية".

وأكدت هراجي أن شاحنة "سينما تدور" هي "أول سينما متجولة في تونس وفي القارة الأفريقية بأكملها، استطاعت في جولتها الأولى في محافظة قابس استقطاب عدد كبير من الجماهير، من أطفال وشباب وكبار السن".

ولا تقتصر مبادرة "سينما تدور" على عرض الأفلام، بل تصاحبها فعاليات فنية متنوعة مثل الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية إضافة إلى حملات تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

آخر الأخبار

فنّ

تدور"...

مبادرة

جديدة

لإسعاد

المدن

والقرى

التونسية

LBCI التالي
مهرجان كان السينمائي يكشف... هذه "دولة الشرف" خلال سوق الأفلام لهذا العام
بريتني سبيرز تُظهر قدمها المتورمة... وتتهم والدتها بضربها في فندق! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2024-04-26

مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية: المبادرة الفرنسية الجديدة لن يُكتب لها النجاح من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وإيران

LBCI
منوعات
2024-02-27

"24 ثانية"... مبادرة جديدة للسلامة على الطرق حول العالم وهذه التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
2024-02-20

مصادر لـ"الجمهورية": لا توجد لدى بري أي مبادرة جديدة

LBCI
صحف اليوم
2024-02-16

مصدر في تجمّع نواب المعارضة لـ "الجمهورية": العمل على مبادرة رئاسية جديدة تنطلق من طرح اسمٍ وسطي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:07

مسلسل تلفزيوني جديد يستعرض حياة غاندي في شبابه... إليكم التفاصيل!

LBCI
فنّ
06:40

للاستحواذ على "باراماونت غلوبال" للإنتاج السينمائي...سوني وأبولو تعرضان 26 مليار دولار

LBCI
فنّ
06:23

شذى حسون في رسالة شديدة اللهجة للمبتزّين: لن أسكت ولا أستسلم

LBCI
فنّ
06:13

"لا أعرف من هي"... شاب أميركي في حفل نجوى كرم بدبي وهكذا تفاعل مع أغنياتها! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:51

مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": الاحتلال يعرقل التوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار الحرب

LBCI
منوعات
2024-03-20

شبيهة كيت ميدلتون تعلّق على اختفاء الأميرة... هذا ما قالته!

LBCI
منوعات
01:30

بعد أعوام على وفاته... أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في العاصمة: ما السبب؟

LBCI
منوعات
2024-04-29

موقف غريب جدا واجهته سيدة تبلغ 101 سنة على متن الطائرة... "لهذا السبب اعتقدوا انني طفلة"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

قصة سندريلا تحولت إلى عرض على الجليد في كازينو لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عصابات الحدود تطور امكاناتها الجرمية... قتلة باسكال سليمان ببطاقات مزورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هكذا نحمي أطفالنا من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الراحل توفيق يوسف معوض محامي ورجل أعمال ومساهم أيضًا في لعب دور وطني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا

LBCI
خبر عاجل
13:30

شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

في وقفتهم الشهرية... تجمع للأهالي أمام بوابة الشهداء للمرفأ وأمام تمثال المغترب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل... الأنظار تتجه إلى القاهرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
07:15

فيض النور من قبر المسيح في كنيسة القيامة... (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:30

شعلة النور المقدس تصل الى لبنان (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:23

منخفض جوي جديد...

LBCI
منوعات
16:35

متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"

LBCI
منوعات
05:00

غثيان وقيء... "رحلة الجحيم" عاشها أكثر من 70 راكبا على متن طائرة: ماذا حدث؟

LBCI
منوعات
16:52

وفاة "تيك توكر" شهيرة بعد صراع مع المرض.. وثقت رحلتها بالكامل وهذا ما فعلته قبل رحيلها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
16:26

مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها

LBCI
امن وقضاء
16:00

الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More