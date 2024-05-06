كارول سماحة وأجواء صيفية مع ابنتها "تالا"... فهل أصبحت تُشبه والدتها؟ (صور)

نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة مجموعة من الصور الجديدة تجمعها بابنتها تاليا من زوجها المصري وليد مصطفى.

وأطلّت كارول على محبيها مرتديةً ملابس متناسقة باللون الأسود، وأضافت على الإطلالة قبعة مع زخرفات. كما شوهدت ابنتها مرتديةً ملابس بالأسود في أجواء صيفية بامتياز.

وعلّقت كارول على المنشور قائلةً: Forever my little sunshine ومعناه "ستبقين للأبد شعاع الشمس الخاص بي".

كما وضعت النجمة اللبنانية على المنشور أغنيتها الشهيرة "على صوتك" الّتي تُعبّر عن حبها اللامتناهي لابنتها.