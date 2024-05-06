محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان... الخبر الّذي هزّ الوطن العربي

محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان... الخبر الّذي هزّ الوطن العربي

هزّ خبر إصابة فنان العرب محمد عبده بمرض السرطان الوطن العربي أجمع، بعدما كشف الأخير عن الأمر عقب رحيل رفيق دربه الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن.

وفي التفاصيل، أعلن الفنان محمد عبده إصابته بمرض سرطان البروستات، وقد بدأ بالخضوع لجلسات العلاج الكيميائي في العاصمة الفرنسية باريس.

ونال هذا الخبر تعاطف الجمهور، وتمنّى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الشفاء العاجل لمحمد عبده.