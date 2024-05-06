"ما بخلّي حدا أكرم منّي"... نجوى كرم تهنّئ وسام حنا: برنامجك مكسّر الأرض

"ما بخلّي حدا أكرم منّي"... نجوى كرم تهنّئ وسام حنا: برنامجك مكسّر الأرض

على هامش حفلها الغنائي الناجح في كوكاكولا أرينا بالإمارات العربيّة المتحدة، التقت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم بالممثل ومقدّم البرامج وسام حنا في الكواليس.

وأثنت الفنانة نجوى كرم على نجاح برنامج "أكرم من مين" الّذي قدّمه وسام حنا في شهر رمضان المبارك عبر شاشة الـ LBCI، وقالت "ما بخلّي حدا أكرم منّي بس أنت برنامجك مكسّر الدني".

بدوره، علّق وسام حنا قائلاً "حضورِك وصوّتِك وأناقتك بدبي بيكبّروا القلب، وكنت كلبناني فخور فيكي. شكراً على كلامك ومحبتك، شهادة بنص قلبي. ما حدا اكرم منِّك، ما إنتِ بنت الكرم، بحبك".