كارمن بصيبص تنجو من الموت بأعجوبة

كارمن بصيبص تنجو من الموت بأعجوبة

"أدركت أن الإنسان قد يفقد حياته في ثانية واحدة"، بهذه العبارة لخّصت الممثلة اللبنانيّة كارمن بصيبص تجربة نجاتها من الموت.

وفي التفاصيل، كشفت الممثلة كارمن بصيبص أنّها تعرّضت لحادث سير مروّع قبل حوالي شهرين وكاد يودي بحياتها.

وسردت التفاصيل لبرنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة "المشهد" بالقول "وأنا في طريق العودة من التصوير، تعرّضت لحادث سير مروّع وتحطّمت السيارة بالكامل".