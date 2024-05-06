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بعد إصابته بالسرطان... رسالة من نانسي عجرم الى محمد عبده

بعد إصابته بالسرطان... رسالة من نانسي عجرم الى محمد عبده

تفاعلت النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم مع خبر إصابة فنان العرب محمد عبده بمرض سرطان البروستات، ووجّهت له رسالةً عبر حسابها الرسمي على منصّة X. وفي التفاصيل، كتب الفنانة نانسي عجرم "شو كنت بتمنى يكون الخبر مش صحيح! سلامة قلبك من كل شرّ. انشالله كل الصحة والعافية والقوة لفنان العرب محمد عبده اللي بحبه كتير".