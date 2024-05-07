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ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!

فنّ
2024-05-07 | 04:03
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ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!
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ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!

نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي

في ظهورٍ نادر لها، أطلّت ملكة جمال لبنان لعام 1996 نسرين نصر في حفل زفاف ملكة جمال لبنان 2018 مايا رعيدي وفهمي كراغولا في لندن.
 
وسرعان ما تداول روّاد الإنترنت صورة نسرين نصر بعد مرور 28 سنة على تتويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في اللقطة مع كل من ناديا وغبرييلا تويني.
 

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ملكة جمال لبنان

نسرين نصر

زفاف

مايا رعيدي

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