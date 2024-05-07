فنان مصري دهس مواطناً.. والمطلوب تحليل مخدرات له!

فنان مصري دهس مواطناً.. والمطلوب تحليل مخدرات له!

طلبت نيابة الطالبية بالجيزة بإجراء تحليل مخدرات لمغنّي المهرجانات عصام صاصا، وذلك بعدما دهس مواطناً في العقد الثلاثيني من عمره وقتله في حادث سير.

وقد أفاد شهود عيان أن عصام صاصا كان يقود بسرعة فائقة أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية وفوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به بسيارته.

وفي تطوّرات هذه القضية، كشفت المحامية سامية عبد الغفار عن صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة قدرها 30 ألف جنيها بالإضافة الى تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث لكشف أسبابه.