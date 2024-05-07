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للحرب في غزة حصة في قلب جوائز بوليتزر للصحافة... وهذه التفاصيل

فنّ
2024-05-07 | 04:00
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للحرب في غزة حصة في قلب جوائز بوليتزر للصحافة... وهذه التفاصيل
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للحرب في غزة حصة في قلب جوائز بوليتزر للصحافة... وهذه التفاصيل

للحرب في غزة حصة في قلب جوائز بوليتزر للصحافة... وهذه التفاصيل

شكّلت الحرب في غزة محور جوائز بوليتزر الأميركية للصحافة والأدب مع تنويه خاص للصحافيين الذين يغطون النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.

وفازت صحيفة "نيويورك تايمز" بجائزة الصحافة الدولية "لتغطيتها الواسعة والكاشفة لهجوم حماس الفتاك في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول " فضلا عن تغطيتها "للرد الكاسح والقاتل للقوات المسلحة الإٍسرائيلية".

وفازت وكالة رويترز للأنباء بجائزة التصوير للأخبار العاجلة لتغطيتها "الفجة والفورية" لهجوم السابع من تشرين الأول ورد إسرائيل.

وأشاد تنويه خاص ب"الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام الذين يغطون الحرب في غزة".

وأوضحت لجنة بوليتزر إحدى هيئات جامعة كولومبيا "هذا النزاع أودى أيضاء بشعراء وكتاب".

وتجد الجامعة النيويوركية العريقة نفسها راهنا وسط جدل كبير بعدما استحالت مركزا رئيسيا للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الأحرام الجامعية الأميركية.

واستعانت إدارة كولومبيا بالشرطة نهاية نيسان لازالة خيم نصبها طلاب محتجون على الحرب، وبعد أيام قليلة لإخراج متظاهرين تحصنوا في أحد مبانيها.

ووحدّت الشرطة بشكل كبير من تغطية هذه العمليات وهددت بتوقيف طلاب في الصحافة أرادوا تغطية ما يحصل.

وفي مقال نشر خلال عطلة نهاية الأسبوع اتّهم مسؤولان في صحيفة الطلاب في جامعة كولومبيا إدارة المؤسسة بأنها شنّت "قمعا" للعمل الصحافي لهؤلاء الطلاب من خلال اشتراطها عرض بعض المقاطع المصورة وصور الأحداث عليها.

وكافأت جوائز بوليتزر هذه السنة المعارض الروسي المسجون فلاديمير كارا-مورزا "لمقالاته الشغوفة التي كتبها مجازفا بحياته من زنزانته في السجن" ملقيا الضوء على الأخطار التي تواجهها "المعارضة في روسيا فلاديمير بوتين" و"داعيا إلى مستقبل ديموقراطي لبلاده".

ويمضي فلاديمير "كارا-مورزا" الذي يتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست" حكما بالسجن مدة 25 عاما صدر في حقه في نيسان 2023 بعد إدانته خصوصا بتهمة "الخيانة" ونشر "معلومات خاطئة" في خضم قمع أصوات منتقدي الكرملين.

وكافأت الجوائز صحافيين أميركيين أجروا تحقيقا حول عمالة الأطفال المهاجرين والتباين بين الأعراق في النظام القضائي الأميركي والعنف المسلح.

ووصل الصحافي في وكالة فرانس أديم التان إلى المرحلة النهائية لجائزة التصوير في فئة الأخبار العاجلة لعمله في تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا في شباط 2023،  وفي الصورة المرشحة يظهر رجل يمسك بيد ابنته العالقة بين الانقاض بعدما قضت في الزلزال.

وفازت الكاتبة "جاين آن فيليبسس" بجائزة أفضل عمل أدبي روائي عن روايتها "نايت واتش" حول امرأة وابنتها بعد حرب الانفصال الأميركية.

وكانت جائزة العمل غير الروائي من نصيب "نايثن ثرال" عن "إيه داي إن ذي لايف أوف عبد سلامة: أناتومي أوف إيه جيروزاليم تراجيدي".

وأشادت لجنة بوليتزر "بالرواية الحميمية والدقيقة للحياة تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال والد فلسطيني قتل ابنه البالغ خمس سنوات في حادث اصطدام حافلة مدرسية بسبب تأخر وصول فرق الاسعاف الاسرائيلية والفلسطينية بسبب الإجراءات الأمنية".
 

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