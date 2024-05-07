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ظهور شذى حسون مع مسؤول عراقي رفيع المستوى يثير جدلاً... وهكذا أوضحت!
فنّ
2024-05-07 | 04:24
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ظهور شذى حسون مع مسؤول عراقي رفيع المستوى يثير جدلاً... وهكذا أوضحت!
ظهور شذى حسون مع مسؤول عراقي رفيع المستوى يثير جدلاً... وهكذا أوضحت!
أثار مقطع فيديو للفنانة شذى حسون مع الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، ظهرت شذى حسون في الفيديو المُتداول وهي تتكرّم من قبل يحيى رسول ويهديها درعاً عن الجيش العراقي.
بدورها، خرجت شذى حسون عن صمتها وأوضحت أن الفيديو قديم وهدف نشره هو الإساءة لها.
وكتبت شذى عبر حسابها الرسمي على منصّة X "توضيح! هذا الفيديو المتداول الآن وبطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل أكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية والتغني بشجاعتهم اغنية "هلا بحسك" الوطنية والتي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية وهذا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني".
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