فيلم راين غوسلينغ الجديد يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فيلم راين غوسلينغ الجديد يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية



أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" الأميركية أن فيلم "ذي فال غاي" The Fall guy الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل راين غوسلينغ تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، وفق وكالة "فرانس برس".



والفيلم الذي تولى إخراجه ديفيد ليتش مستوحى من مسلسل تلفزيوني في ثمانينات القرن العشرين "ذي فالينغ مان"، وتتشارك الممثلة البريطانية إميلي بلانت بطولته إلى جانب غوسلينغ.



وحقق الفيلم منذ صدوره الجمعة عائدات بـ28,5 مليون دولار في دور السينما بالولايات المتحدة وكندا، وهو مبلغ صغير إلى حد ما مقارنة بميزانيته البالغة 130 مليون دولار تقريبا، بحسب محللين.



وحلّ ثانياً فيلم "ستار وورز: ذي فانتوم مينس" Star Wars: The Phantom Menace محققا 8,1 ملايين دولار. وطُرح هذا العمل في صالات السينما بعد 25 عاما من الفيلم الأصلي لجورج لوكاس.



وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "تشالنجرز" Challengers من بطولة النجمة الأميركية زندايا، مع عائدات بـ7,6 ملايين دولار. وتؤدي الممثلة والمغنية البالغة 27 عاماً دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثم تساعد زوجها للاستعداد لمباراة ضد لاعب يتبيّن أنه حبيبها السابق وصديق زوجها المقرّب في مرحلة من حياته.



وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرعب "تاروت" Tarot مع مداخيل بـ6,5 مليون دولار. ومع أن التعليقات بشأن هذا العمل كانت سلبية، تُعدّ إيراداته جيدة مقارنة بميزانيته البالغة 8 ملايين دولار.



وحلّ خامساً فيلم "غودزيلا x كونغ : ذي نيو امباير" Godzilla x Kong: A New Empire مع إيرادات بـ6,5 ملايين دولار. ويتّحد في هذا العمل الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما.



وفي ما يأتي باقي ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:



6 - "سيفيل وور" مع 3,6 ملايين دولار.



7- "أنسنغ هيرو" مع 3 ملايين دولار.



8 - "كونغ فو باندا 4" مع 2,4 مليون دولار.



9- "أبيغيل" مع 2,3 مليون دولار.



10 - "غوستباسترز: فروزن إمباير" مع 1,8 مليون دولار.