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من هم النجوم الذين تغيبوا عن حضور حفل "ميت غالا" 2024؟

فنّ
2024-05-07 | 07:48
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من هم النجوم الذين تغيبوا عن حضور حفل &quot;ميت غالا&quot; 2024؟
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من هم النجوم الذين تغيبوا عن حضور حفل "ميت غالا" 2024؟

من هم النجوم الذين تغيبوا عن حضور حفل "ميت غالا" 2024؟

لاحظ الجمهور غياب عدد من النجوم عن حفل "ميت غالا" لعام 2024 الذي أقيم أمس في متحف "ميتروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأميركية.

 

وكشفت مجلة "بيبول" الأميركية عن قائمة بأبرز أسماء المشاهير الذين لم يحضروا الحفل المذكور ومن بينهم المغنية ريهانا بسبب إصابتها بالمرض.

 

وغابت النجمة العالمية تايلور سويفت عن الحفل لارتباطها بمواعيد تدريبات جولتها الموسيقية، ولم يحضر اللاعب باتريك ماهوميس وحبيبته بريتني الحفل المذكور بسبب تواجدهما في سباق "الفورمولا وان" في ميامي.

 

وتغيّب الممثل بين أفليك عن حضور حفل "ميت غالا" إلى جانب زوجته المغنية العالمية جينيفر لوبيز لانشغاله بتصوير الجزء الثاني من فيلم "ذي أكاونتانت" في لوس أنجلوس.

 

كذلك، لم يحضر المغني الأميركي ترافيس باركر وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان الحفل بسبب استمتاعهما بعطلة معا في جزر البهاماس.

 

ولم تحضر أيضاً المغنية كيتي بيري الحفل هذا العام إذ أعادت نشر صورة أنشأها جمهورها باستخدام الذكاء الاصطناعي وأرفقتها بعبارة "لم أتمكن من الحضور إلى الميت، كنت أعمل".

 

واعتقد الجمهور أن سبب غياب عارضة الأزياء كريسي تيغن عن حفل "ميت غالا" كان الإصابة التي تعرضت لها بعد محاولتها الوقوف على رأسها، إلا أنها صرّحت لاحقاً أن سبب غيابها الحقيقي كان عدم رغبتها في الذهاب.

 

ولم تحضر كل من النجمتين ليدي غاغا وبلايك لايفلي الحفل وذلك من دون توضيح أسباب غيابهما عن المناسبة.

 

 

 

 

 

 

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