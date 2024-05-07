دريك ينفي مزاعم كيندريك لامار: "أشعر بالإشمئزاز"

نفى المغني الكندي دريك مزاعم إقامته علاقات مع فتيات قاصرات والتي كان قد أثارها منافسه المغني كيندريك لامار في أغنيته الجديدةEuphoria التي هاجمه من خلالها.

وقال دريك إنه "يشعر بالاشمئزاز" من ادعاءات لامار، مشيراً إلى أنه تعمّد إعطاء لامار معلومات خاطئة ليستخدمها لاحقاً.

كما نفى دريك بغضب مزاعم إقامة علاقة جنسية مع فتيات قاصرات، لافتاً إلى أن "دريك ليس من بين الأسماء التي ستروها في قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية".

وأكّد دريك أنه "لم يتواجد أبداً مع أي شخص تحت السن القانوني"، مضيفاً: "لو كانت هذه الاتهامات صحيحة لكنتُ الآن معتقلاً".

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