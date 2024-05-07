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بينهن ريهانا وكايتي بيري... صور مزيّفة تظهر نجمات في أمسية "ميت غالا" تنتشر عبر منصات التواصل
فنّ
2024-05-07 | 11:31
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بينهن ريهانا وكايتي بيري... صور مزيّفة تظهر نجمات في أمسية "ميت غالا" تنتشر عبر منصات التواصل
خدعت المغنية الأميركية كايتي بيري مستخدمي الإنترنت عقب نشرها صورة خضعت للتلاعب بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها وهي تصل إلى أمسية "ميت غالا".
ونشرت بيري صورة تظهرها مرتدية فستاناً ضخماً مطرزاً بورود كثيرة وتقف على درج متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وأرفقت الصورة بتعليق "لم أتمكّن من حضور ميت غالا، كان عليّ أن أعمل".
ونشرت المغنية صورة ثانية لها وهي ترتدي قميصاً معدنياً ضيقاً وتنورة من الورود، في زيّ يشبه المحاربات في الأمازون.
وصباح الثلاثاء، حصل منشور المغنية على أكثر من 1,2 مليون إعجاب في انستغرام. وانتشرت صور صاحبة أغنية "فايروورك" والتي تم إنشاؤها بتقنية التزييف العميق ("ديب فايك") عبر منصات اجتماعية أخرى كـ"اكس"، وقد اعتقد عدد كبير من مستخدمي الإنترنت أنها حقيقية.
ومن بين هؤلاء والدة المغنية التي نشرت بيري لقطة شاشة لمحادثة معها. وتقول الأم متوجهةً لبيري "لم أكن أعلم أنك ذهبت إلى أمسية ميت غالا"، لتردّ المغنية بتعبير يدلّ على الضحك وبالقول "أنت أيضاً تم خداعك بالذكاء الاصطناعي، كوني حذرة".
وانتشرت مقاطع فيديو مزيّفة أخرى لنجوم لم يحضروا الحفلة، بينهم ريهانا وسيلينا غوميز.
وأُرفقت أكثر منشورات لاقت رواجاً عبر الانترنت لهذه الصور، برسائل تحذّر متصفّحي مواقع التواصل من أن هذه صور ابتُكرت بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وبينما لجأ بعض النجوم على غرار كايتي بيري إلى هذه الادوات لأغراض تواصلية، أعطى انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي زخما جديدا لظاهرة التزييف العميق، وخصوصاً في ما يتعلق بالصور المتلاعب بها والتي تم إضفاء طابع جنسي عليها لمضايقة المعنيين أو تخويفهم.
وفي كانون الثاني، حظيت صورة إباحية مزيفة للنجمة تايلور سويفت بـ47 مليون مشاهدة عبر منصة "اكس" قبل أن تحذفها الشبكة الاجتماعية بعد نحو خمسة عشر ساعة.
وفي شباط، التزمت عشرون شركة رقمية عملاقة بينها ميتا (انستغرام وفيسبوك) وتيك توك واكس، بنشر تقنيات ترصد المحتوى المُبتكر ببرنامج ذكاء اصطناعي وتبلغ عنه بشكل فعّال أكثر.
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