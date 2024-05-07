الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بينهن ريهانا وكايتي بيري... صور مزيّفة تظهر نجمات في أمسية "ميت غالا" تنتشر عبر منصات التواصل

فنّ
2024-05-07 | 11:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بينهن ريهانا وكايتي بيري... صور مزيّفة تظهر نجمات في أمسية &quot;ميت غالا&quot; تنتشر عبر منصات التواصل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بينهن ريهانا وكايتي بيري... صور مزيّفة تظهر نجمات في أمسية "ميت غالا" تنتشر عبر منصات التواصل

خدعت المغنية الأميركية كايتي بيري مستخدمي الإنترنت عقب نشرها صورة خضعت للتلاعب بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها وهي تصل إلى أمسية "ميت غالا".

ونشرت بيري صورة تظهرها مرتدية فستاناً ضخماً مطرزاً بورود كثيرة وتقف على درج متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وأرفقت الصورة بتعليق "لم أتمكّن من حضور ميت غالا، كان عليّ أن أعمل".

ونشرت المغنية صورة ثانية لها وهي ترتدي قميصاً معدنياً ضيقاً وتنورة من الورود، في زيّ يشبه المحاربات في الأمازون.

وصباح الثلاثاء، حصل منشور المغنية على أكثر من 1,2 مليون إعجاب في انستغرام. وانتشرت صور صاحبة أغنية "فايروورك" والتي تم إنشاؤها بتقنية التزييف العميق ("ديب فايك") عبر منصات اجتماعية أخرى كـ"اكس"، وقد اعتقد عدد كبير من مستخدمي الإنترنت أنها حقيقية.

ومن بين هؤلاء والدة المغنية التي نشرت بيري لقطة شاشة لمحادثة معها. وتقول الأم متوجهةً لبيري "لم أكن أعلم أنك ذهبت إلى أمسية ميت غالا"، لتردّ المغنية بتعبير يدلّ على الضحك وبالقول "أنت أيضاً تم خداعك بالذكاء الاصطناعي، كوني حذرة".

وانتشرت مقاطع فيديو مزيّفة أخرى لنجوم لم يحضروا الحفلة، بينهم ريهانا وسيلينا غوميز.

وأُرفقت أكثر منشورات لاقت رواجاً عبر الانترنت لهذه الصور، برسائل تحذّر متصفّحي مواقع التواصل من أن هذه صور ابتُكرت بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبينما لجأ بعض النجوم على غرار كايتي بيري إلى هذه الادوات لأغراض تواصلية، أعطى انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي زخما جديدا لظاهرة التزييف العميق، وخصوصاً في ما يتعلق بالصور المتلاعب بها والتي تم إضفاء طابع جنسي عليها لمضايقة المعنيين أو تخويفهم.

وفي كانون الثاني، حظيت صورة إباحية مزيفة للنجمة تايلور سويفت بـ47 مليون مشاهدة عبر منصة "اكس" قبل أن تحذفها الشبكة الاجتماعية بعد نحو خمسة عشر ساعة.

وفي شباط، التزمت عشرون شركة رقمية عملاقة بينها ميتا (انستغرام وفيسبوك) وتيك توك واكس، بنشر تقنيات ترصد المحتوى المُبتكر ببرنامج ذكاء اصطناعي وتبلغ عنه بشكل فعّال أكثر.

آخر الأخبار

فنّ

ريهانا

وكايتي

بيري...

مزيّفة

نجمات

أمسية

"ميت

غالا"

تنتشر

منصات

التواصل

LBCI التالي
للحرب في غزة حصة في قلب جوائز بوليتزر للصحافة... وهذه التفاصيل
نجمة "الساحرة المراهقة سابرينا" تكشف: "ابني يواعد فتاة اسمها... سابرينا!" (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
11:24

الزهور طبعت إطلالات النجوم في حفلة "ميت غالا" في نيويورك

LBCI
موضة وجمال
09:46

ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)

LBCI
منوعات
09:45

"التواصل من خلال الموسيقى"... هكذا تفاعل رجل تسعيني مصاب بالزهايمر مع عزف ابنته! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
09:13

إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
10:23

"الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون"... اليسا تطلق ألبومها الجديد وهذا ما قالته!

LBCI
فنّ
10:18

دريك ينفي مزاعم كيندريك لامار: "أشعر بالإشمئزاز"

LBCI
فنّ
07:48

من هم النجوم الذين تغيبوا عن حضور حفل "ميت غالا" 2024؟

LBCI
فنّ
06:57

بعد غياب لمدة ثماني سنوات... ديمي لوفاتو تعود إلى حفل "ميت غالا" مجدداً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-06

كارمن بصيبص تنجو من الموت بأعجوبة

LBCI
منوعات
2023-11-16

هوسها بفنانها المفضل أوقعها في ورطة كبيرة... إبتزاز وتهديد وهذه قصتها!

LBCI
فنّ
2024-04-18

هل تزوّجت نادين الراسي للمرّة الثالثة؟.. فيديو بالفستان الأبيض تحت عنوان "قلت نعم"

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-23

المقاومة الإسلامية تنعي الشهيد حسين علي عزقول "هادي" مواليد عام 1981 من بلدة قلاويه وسكان بلدة عدلون في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

الشغور الرئاسيّ بين بو صعب والمطران عودة

LBCI
أخبار لبنان
07:56

عدوان يتطرق إلى الوضع القانونيّ للوجود السوري في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

الغضب الطالبيّ في الجامعات الأميركية مستمر

LBCI
أخبار دولية
06:20

بوتين يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية خامسة في روسيا

LBCI
أخبار لبنان
06:07

نواب الكتائب وتجدد وتحالف التغيير يطعنون في قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية

LBCI
أخبار لبنان
04:45

وفد من "لبنان القوي" بحث مع بوحبيب في ملابسات الهبة الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
00:59

الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

الغزيون احتفلوا في قبول حماس المقترح

LBCI
أخبار دولية
15:08

أردوغان في اتصال مع هنية: على إسرائيل اتخاذ خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار أيضًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:17

أطلقت النار على ابنها ثم انتحرت... أم تنتقم من زوجها السابق: "قل وداعاً لابنك"

LBCI
خبر عاجل
13:09

مسؤول إسرائيلي: حماس وافقت على مقترح مصري "مخفف" لا تقبله إسرائيل

LBCI
فنّ
04:10

فستان قصير جداً ومفتوح الصدر... هجوم على نادين الراسي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:18

انخفاض اضافي باسعار المحروقات

LBCI
حال الطقس
02:24

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
خبر عاجل
00:31

الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتحم معبر رفح جنوب قطاع غزة

LBCI
فنّ
04:03

ملكة جمال لبنان 1996 نسرين نصر في زفاف مايا رعيدي.. هكذا أصبحت بعد 28 سنة على تتويجها!

LBCI
موضة وجمال
15:50

العارضة الشهيرة هايدي كلوم تستعرض مع ابنتها ملابس داخلية! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More