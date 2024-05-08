"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش

"قذارة تيك توك" تطال الممثلة نسرين طافش

تعرّضت الممثلة السوريّة نسرين طافش لحملة هجوم شرسة، بعدما اقتطع بعض روّاد الإنترنت مقطع فيديو من بثها المباشر وهي تطلب من متابعيها على تطبيق تيك توك إرسال "اسد" كهدية لها مقابل الكشف عن كواليس أعمالها.

في سياقٍ متصل، خرجت نسرين طافش عن صمتها وتحدّثت عن "قذارة" مواقع التواصل الاجتماعي. فقالت نسرين طافش "من قذارات السوشيال ميديا، أني عملت بث كامل على تيك توك من كام يوم حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا وكيف منقدر نعمل نظام صحي بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا... وتخلل البث مزاح ككل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالت لي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟ والتكبيس والمزح طبعًا بيعمل جو لأنه بيرفع الريتش لانه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ".

وأضافت نسرين طافش "بس كمية القذارة اللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد المبهج اللي منفعة ووعي وخير ومسكوا بمزحة عملوها محور البث بتدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على أكتاف الناس محترمة وراقية بتسوى راسهم، بالوقت اللي في ناس بتطلع تعمل بث تافه لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبو سيرتهم".

وختمت نسرين قائلةً "كم أنتم جوعانين ورخيصين وشحادين ترندات، يارب طاقتكم تبقى ترند عليكم واحد واحد، انتو وكل مطبل معاكم بس عم ياخد ذنوب وطاقات سلبية راح تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم".