إسعاد يونس تعيد عادل إمام إلى السينما... مفاجأة أفرحت القلوب!

إسعاد يونس تعيد عادل إمام إلى السينما... مفاجأة أفرحت القلوب!

في مفاجأة أفرحت قلوب الجمهور أعلنت الممثلة المصريّة إسعاد يونس، رئيسة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، إعادة عرض فيلم "زهايمر" للزعيم عادل إمام في صالات السينما بالمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.

أمّا السبب فيعود إلى حلول عيد ميلاد الممثل الكوميدي عادل إمام، ومن المُقرّر بدء عرض الفيلم ابتداءاً من 16 أيار الجاري.

يُذكر أن فيلم "زهايمر" كان قد عُرض للمرّة الأولى في عام 2010، من إخراج عمرو عرفة.