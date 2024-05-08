راغب علامة برسالة مؤثرة إلى محمد عبده: الله سميع مجيب

الكبير والحبيب ابو نورة #محمد_عبده
أتمنى لك الشفاء العاجل والسلامة. أدعو الله أن يمنحك القوة والشفاء السريع. تفائل بالخير واعلم أننا نطلب من الله سبحانه تعالى ان يشفيك وتعود الى اهلك واحبابك سالماً معافى بإذن الله. انه سميع مجيب
راغب علامة
— RaghebAlama (@raghebalama) May 8, 2024
الكبير والحبيب ابو نورة #محمد_عبده
أتمنى لك الشفاء العاجل والسلامة. أدعو الله أن يمنحك القوة والشفاء السريع. تفائل بالخير واعلم أننا نطلب من الله سبحانه تعالى ان يشفيك وتعود الى اهلك واحبابك سالماً معافى بإذن الله. انه سميع مجيب
راغب علامة