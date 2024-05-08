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أصالة حذفت صور زوجها... فائق حسن في المستشفى!
فنّ
2024-05-08 | 05:22
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أصالة حذفت صور زوجها... فائق حسن في المستشفى!
أصالة حذفت صور زوجها... فائق حسن في المستشفى!
أصيب الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، بوعكة صحيّة استدعت نقله الى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، حسب موقع "بصراحة".
ولفت الموقع إلى أن "أصالة نصري حذفت الصور التي تجمعها بزوجها فائق عن انستغرام، ما أثار استغراب المتابعين وراحوا يتساءلون: هل هناك من خلاف بينهما؟".
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