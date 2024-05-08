0min

أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟

أصالة نصري في أول تعليق... هل انفصلت عن فائق حسن؟

بعد الجدل الواسع الّذي غزا مواقع التواصل الإجتماعي عقب حذف الفنانة السورية أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، انتشرت شائعة انفصال الثنائي بشكلٍ واسع في الساعات القليلة الماضية. في سياقٍ متصل، اختارت أصالة نصري أن تنفي شائعة طلاقها من فائق حسن بصورة رومنسية تضمنت قبلة حميمة. وأرفقت منشورها على تطبيق انستغرام بالتعليق التالي: "يا دنيتي يا حنون يا زوجي وأبي وحب عمري ونور حياتي، الحمد لله على سلامتك. الله يديمك عزّي وسيّدي ويديم علينا صحتك وجمالك وروحك يا أهلي وأصحابي ومتلّ نفسي عليّ لآخر نفس بحبك". View this post on Instagram A post shared by Assala (@assala)