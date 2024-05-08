اقتباس جديد من فيلم "إيمانويل" الإباحي أخرجته أودري ديوان يفتتح مهرجان سان سيباستيان!

اقتباس جديد من فيلم "إيمانويل" الإباحي أخرجته أودري ديوان يفتتح مهرجان سان سيباستيان!



يُفتَتَح مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي في إسبانيا في 20 ايلول المقبل بعرض عالمي أول للاقتباس الجديد النسوي التوجُّه من فيلم "إيمانويل" الإباحي الذي حقق نجاحاً واسعاً في سبعينات القرن العشرين، وتؤدي دور البطولة في نسخة 2024 الممثلة "نُويمي ميرلان".



وأوضح المنظمون في بيان أن الفيلم الذي تولّت إخراجه الفرنسية من اصل لبناني "أودري ديوان"، الحائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2021 عن "ليفنمان"، "يُعَدّ استكشافاً للمتعة". وصُوّر الفيلم في خريف 2023 في هونغ كونغ وباريس.



وحُدد 25 أيلول موعداً لبدء العروض التجارية في دور السينما الفرنسية لهذا الاقتباس الجديد من الفيلم الأساسي "إيمانويل" الذي أخرجه الراحل "جوست جاكان" وتولّت الممثلة الراحلة "سيلفيا كريستِل" دور البطولة فيه. وجسّدت الممثلة "نويمي ميرلان" الشخصية الرئيسية في الصيغة الجديدة للفيلم، وإلى جانبها البريطانية "ناومي واتس".



واقتُبس "إيمانويل" الأول من رواية إباحية تدور أحداثها في بانكوك، صدرت سراً عام 1959 من دون اسم الكاتب أو دار النشر.



وحمل لاحقاً توقيع "إيمانويل أرسانن" وهو الاسم المستعار لروائية فرنسية من أصل تايلاندي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".