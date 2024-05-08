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شعارات نسوية وطلاء أحمر على لوحة "أصل العالم" وسرقة عمل من مركز بومبيدو... وهذه التفاصيل!

فنّ
2024-05-08 | 12:00
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شعارات نسوية وطلاء أحمر على لوحة "أصل العالم" وسرقة عمل من مركز بومبيدو... وهذه التفاصيل!

شعارات نسوية وطلاء أحمر على لوحة "أصل العالم" وسرقة عمل من مركز بومبيدو... وهذه التفاصيل!

أُلقي طلاء أحمر الاثنين على لوحة "أصل العالم" لغوستاف كوربيه المعروضة في مركز بومبيدو في ميتز، في حادثة اعتبرها البعض "عملاً إجرامياً" من "نسويات متعصبات"، بينما رأى آخرون أنها خطوة فنّية، وقد شهد المركز الفنّي أيضاً عملية سرقة للوحة أخرى.

وقال المتحف لوكالة "فرانس برس" إن عمل غوستاف كوربيه، الذي يمثّل جهازاً تناسلياً أنثوياً، كان "محميا خلف واجهة زجاجية"، وهذا "التحرك"، الذي نظمته فنانة الأداء الفرنسية اللوكسمبورغية "ديبورا دو روبرتيس"، أُقيم تحت عنوان "عدم الفصل بين المرأة والفنانة".

وقالت دو روبرتيس لوكالة فرانس برس إن امرأتين كتبتا شعار "مي تو" على لوحة "أصل العالم"، وكذلك على عمل للفنانة النمسوية "فالي إكسبورت".

وفي المجمل، وُسمت خمسة أعمال بعبارة "مي تو"، وفق مركز بومبيدو في ميتز، الذي أوضح في بيان أن عدداً قليلاً من الأشخاص "عمدوا إلى تشتيت انتباه موظفي الاستقبال والأمن، ما سمح لأعضاء آخرين في المجموعة" بوضع علامات على الأعمال المستهدفة.

وقالت مديرة المتحف "كيارا باريسي" في تصريحات أوردها البيان "مع كل الاحترام الذي نكنّه للحركات النسوية، نشعر بالصدمة عندما نرى عمليات تخريب تستهدف أعمالاً لفنانين، وخصوصاً لفنانات نسويات في قلب نضالات تاريخ الفن".

ويُظهر مقطع فيديو أرسلته "ديبورا دو روبرتيس" لوكالة فرانس برس، امرأة تضع علامة على لوحة كوربيه الشهيرة بالطلاء الأحمر، فيما تقوم امرأة أخرى بخطوة مشابهة على لوحة مختلفة.

وأوضحت الفنانة أنها أرادت "تحدي تاريخ الفن" خصوصاً من خلال وضع علامة "مي تو" على هذه اللوحة الشهيرة "لأن المرأة هي أصل العالم".

وفُتح التحقيق الموكل إلى دائرة الشرطة القضائية المشتركة بين الإدارات في ميتز بناء على تهمتي "إتلاف أو إلحاق ضرر بممتلكات ثقافية أثناء اجتماع" و"سرقة ممتلكات ثقافية أثناء اجتماع"، بحسب القاضي، وقد يكون شخص ثالث، لم يتم القبض عليه، وراء سرقة العمل الفني، بحسب بادورك.

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