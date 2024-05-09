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الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان البندقية... وهذه التفاصيل!

فنّ
2024-05-09 | 03:09
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الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان البندقية... وهذه التفاصيل!
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الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان البندقية... وهذه التفاصيل!

الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئيسة للجنة التحكيم في مهرجان البندقية... وهذه التفاصيل!

تتولى الممثلة الفرنسية "إيزابيل أوبّير" رئاسة لجنة التحكيم المولجة اختيار الفائز بجائزة الأسد الذهبي المرموقة لأفضل فيلم في الدورة الحادية والثمانين لمهرجان البندقية السينمائي الممتد من 28 آب إلى 7 ايلول، بحسب ما أعلن المنطّمون الأربعاء.

ونقل بيان أصدرته إدارة المهرجان عن أوبّير، البالغة 71 عاماً، والتي سبق أن نالت فيه جائزتَي تمثيل نسائيتين "بيني وبين مهرجان البندقية تاريخ طويل ورائع، وشرف لي أن أصبح مشاهِدَةً مميزة فيه".

وعلّق المدير الفني للمهرجان "ألبرتو باربيرا" قائلاً: "إن استعدادها الكبير للعودة إلى الساحة باستمرار، وهو علامة على ذكائها الاستثنائي، فضلاً عن قدرتها على النظر إلى السينما على نحو يتجاوز الحدود الجغرافية والعقلية، يجعلها رئيسة لجنة تحكيم مثالية". بالإضافة إلى جائزة الأسد الذهبي، ستتولى لجنة التحكيم التي تترأسها مهمة دقيقة تتمثل في اختيار الفائزين في 7 أيلول بالأسد الفضي، جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة الأسد الفضي، أفضل إخراج، وجوائز أفضل تمثيل للرجال والنساء وجائزة أفضل سيناريو.

وفازت إيزابيل أوبّير بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 1978 عن دورها في فيلم "فيوليت نوزيير" للمخرج الفرنسي "كلود شابرول" الذي درجَ على الاستعانة بها في افلامه.

كذلك تمكنت بفضل فيلمين لشابرول هما "أون أفّير دو فام" عام 1988 و"لا سيريموني" عام 1995، من الفوز بجائزتين في مهرجان البندقية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وفي فرنسا، فازت مرتين بجائزة سيزار لأفضل ممثلة، عن فيلم "لا سيريموني" وفي عام 2017 عن فيلم "إيلّ" للمخرج بول فيرهوفن، الذي نالت عنه أيضاً جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة في فيلم درامي وترشيحا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.
 
 

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