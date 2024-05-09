بعد وفاة والدة كريم عبد العزيز.. قرار مفاجئ بشأن الجنازة!

بعد وفاة والدة كريم عبد العزيز.. قرار مفاجئ بشأن الجنازة!

فُجع الممثل المصري كريم عبد العزيز بوفاة والدته سهير عبد العزيز، ونشر المكتب الإعلامي قراراً مفاجئاً بشأن الجنازة.

وفي التفاصيل، أصدر المكتب الإعلامي الخاص بكريم عبد العزيز البيان التالي "انا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز. تشيع الجنازة الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء بعد غد الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وأضاف البيان "ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعاً باتاً حفاظاً على حرمة الموت، وذلك بناءً على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء. المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز".