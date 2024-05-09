لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟

لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟

فتحت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب قلبها وكشفت عن سبب إخفاء خبر طلاقها من زوجها السابق رجل الأعمال عباس ناصر، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج AB Talks مع الإعلامي أنس بوخش.

"كنت أتهرّب من سؤال إذا كنت مطلّقة أم متزوجة"، تعترف الفنانة مايا دياب. وتبرّر قائلةً "كنت أحرص على الحفاظ على حب العائلة لابنتي، ووالدها كان يأتي ليراها متى يشاء ولا أضع له شروطاً أبداً فهو والدها وكنت أحبّه وما زلت".

وكشفت مايا دياب أنّها تكره كلمة "مطلّقة"، وأنّها لم تحصل على الطلاق رسمياً حتى عام 2017.