بعد شائعة انفصال أصالة وفائق حسن.. شام الذهبي تتحدّث عن الحسد: موضوع خطير!

بعد شائعة انفصال أصالة وفائق حسن.. شام الذهبي تتحدّث عن الحسد: موضوع خطير!

بعد انتشار شائعة انفصال الفنانة السوريّة اصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، علّقت شام الذهبي على صورة والدتها مع فائق والّتي استخدمتها الأخيرة لنفي كل المعلومات المغلوطة المُتداولة.

وفي التفاصيل، كتبت شام الذهبي عبر خاصيّة الستوري "الله يحفظكم ويبعد عنكم كل شر وكل حسد، والله ما كنت بصدق بالحسد بس شكله موضوع خطير.. يا الله ربي يحفظك يا سندنا كلنا يا غالي شو بحبك".