خبر صادم... هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً!

خبر صادم... هاني شاكر مُتّهم بـ "سرقة" عمرها 15 عاماً!

صُدم الجمهور العربي بالخبر الّذي تداولته وسائل إعلاميّة مصريّة عن البلاغ الّذي تقدّم به الشاعر هاني عبد الموجود في قسم شرطة الدقي، ويتّهم فيه الفنان المصري هاني شاكر بسرقة أغنية "رحماكي" رغم مرور 15 عاماً على صدورها.

بدوره، ردّ الفنان هاني شاكر على الخبر الّذي غزا منصّات التواصل الاجتماعي، مؤكّداً أنه لا يعرف الشاعر المذكور، وتساءل "أين كان منذ ١٥ سنة؟ فالأغنية صدرت في عام 2009 ضمن ألبوم "حبيب حياتي".. أو هو يحتاج فقط الى الشهرة؟".