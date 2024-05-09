نجوى كرم عن سبب شبابها الدائم: حبّوا بتبقى ريحتكم حلوة!

نجوى كرم عن سبب شبابها الدائم: حبّوا بتبقى ريحتكم حلوة!

كشفت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم عن سرّ جمالها وشبابها الدائم في أحدث تصريحاتها الإعلاميّة، فنال حديثها انتشاراً واسعاً بين روّاد الإنترنت.

فقالت الفنانة نجوى كرم "الوصفة الأولى للجسد هي الرياضة. الوصفة الثانية للروح هي الحب، والروح بتزبّط الجسد... حبّوا بتصيروا تضوّوا، بتضلّكن مشبشبين وحلوين، وبتبقى ريحتكم حلوة".

يُذكر أن الفنانة نجوى كرم كانت قد أحيت حفلاً غنائياً ناجحاً في دبي بدولة الإمارات العربيّة المتحدة.