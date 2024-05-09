ترسم 10 لوحات في نفس الوقت بيديها وقدميها... فنانة هولندية تُبهر العالم (فيديو)

ترسم الفنانة الهولندية راجاسينا فان دام (31 عاماً) بفرشاتين بين أصابع قدميها وأخريين في يديها وملامح تركيز شديد ترتسم على محيّاها، عشر لوحات في وقت واحد في متحف مدينتها فلاردينغن، في خطوة انطلقت في الأساس من تحدّ بين أصدقاء.

من رائد فضاء إلى صورة بورتريه ذاتية مروراً بباندا يضع نظارات وسبعة أعمال أخرى... لوحات عشر موضوعة رأساً على عقب على الأرض، على طاولة وعلى حاملين، ترى النور بفضل ضربات فرشاة الشابة ذات الشعر المجعد.

وقد بدأ الأمر على سبيل المزاح، من خلال تحدّ لمواجهة الملل، ولكنه بات أمراً جدياً... إذ تبدي راياسينا، وهو اسمها الفني، اهتماماً بأدق التفاصيل، وقد خططت لجميع أفعالها مسبقاً في رأسها.

وتوضح راياسينا، التي تستخدم يدها اليسرى في الأصل، "أعمل لبعض الوقت على لوحة، ثم أعود للعمل على لوحة أخرى، لذلك أحوّل تركيزي باستمرار بين جميع اللوحات".

وتستذكر "قبل خمس سنوات، بدأتُ الرسم بيدين، من أجل التحدي والتقدم بشكل أسرع، واكتشفتُ أنني أجيد استخدام كلتا اليدين".

وفي أحد الأيام، سألها أحد الصحافيين مازحاً عما إذا كان بإمكانها أيضاً الرسم بقدميها.

وقد حاولت ذلك "بدافع التسلية". وبعدما واجهت مشكلات باستخدام الشريط اللاصق بين أصابع قدميها، حاولت استعمال الطين للصق فرشاة الرسم بقدمها.

ونجحت في نهاية المطاف في المهمة، ونشرت مقطع فيديو على الإنترنت حقق انتشاراً سريعاً، وسرعان ما بدأت الطلبات في الوصول.

كما أن الفرق بين اللوحات المرسومة باليد وتلك المنجزة بالقدم غير ظاهر للعيان... إلا لها.

وتقول بعد دعوتها لتقديم العرض المتحف الواقع في مسقط رأسها فلاردينغن في جنوب هولندا "أرى فرقاً كبيراً حقاً لأن (الرسم بالقدمين) أقل دقة بعض الشيء".

وتباع لوحات الفنانة الشابة بأسعار تتراوح بين 6 و12 ألف يورو، بحسب والدها ياكو فان دام.

وقد لاحظها المشاهير مثل المغني جاستن بيبر، الذي وصف عملها بأنه "مذهل" عندما قدّمت له رسماً عنه.





شارلوت فان أوويركيرك – وكالة فرانس برس