شارون ستون تتحدث عن مرضها... ما سبب عدم رغبتها في العودة إلى عالم الأفلام؟

تحدثّت الممثلة الأميركية شارون ستون عن معاناتها بعدما توقّف الناس عن الاهتمام بها بعد إصابتها بنزيف في الدماغ في العام 2001.

وكشفت ستون في برنامج Good Morning Britain عن سبب عدم رغبتها في العودة إلى عالم صناعة الأفلام في هوليوود بعد انتقالها إلى عالم الرسم.

وقالت ستون: "انتقالي إلى عالم الرسم منذ سبع سنوات كان خطوتي الأولى والحقيقية نحو التعافي"، وتابعت: " لقد شعرت بالألم نوعًا ما لأن العالم استمر من دوني ولكنني تجاوزت الأمر الآن".

كما تحدثّت ستون عن إعاقتها والآثار اليومية التي تعاني منها، وقالت: "أنا شخص مختلف، لدي إعاقة غير مرئية، لكن الناس لا يعلمون بذلك".

المصدر