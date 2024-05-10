الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!

الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!

خيّم اللون الأسود على الصورة الرسميّة الخاصّة بصفحات الممثل اللبناني طارق تميم على مواقع التواصل الاجتماعي. فما السبب؟

في التفاصيل، فُجع الممثل طارق تميم بوفاة والده مصطفى شريف تميم، وتُقبل التعازي اليوم الجمعة 10 أيار وغداً السبت 11 أيار 2024 في مركز توفيق طبارة من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة مساءً.