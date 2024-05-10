"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة

"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة

تحت عنوان "النسيان يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها"، التقى برنامج ET بالعربي الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور خلال حفل إطلاق مسلسلها الجديد "النسيان" في مصر.

وصرّحت الممثلة سيرين عبد النور، الّتي تعود بهذا العمل بعد غياب عن الأعمال الدراميّة لمدّة عامين، بالقول "والدتي الراحلة وصّتني بأنها ستكون إلى جانبي أينما أكون"، ويبدو أن هذه الوصية كانت المحفز الأكبر كي تلتقي سيرين بجمهورها في هذا الإحتفال بعد أسابيع على وفاة والدتها.

واعتبرت سيرين عبد النور أن المسلسل الجديد قد يكون أجمل عمل درامي قدّمته في مسيرتها منذ 24 عاماً وحتى الآن.