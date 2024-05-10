بعد الإعلان عن حمل هيلي بيبر... سيلينا غوميز تثير الجدل مجدداً وهذا ما فعلته! (صورة)

بعد الإعلان عن حمل هيلي بيبر... سيلينا غوميز تثير الجدل مجدداً وهذا ما فعلته! (صورة)



شاركت المغنية سيلينا غوميز صورة لها ولحبيبها المغني بيني بلانكو وهما يمسكان أيديهما بعد ساعتين فقط من إعلان حبيبها السابق والمغني الكندي جاستن بيبر وزوجته هيلي خبر حملها.

ونشرت غوميز التي واعدت جاستن لمدّة ثماني سنوات الصورة عبر خاصية القصص المصوّرة على انستغرام باللونين الأبيض والأسود، الأمر الذي اعتبره البعض أنه بمثابة ردّها على الخبر المذكور.

وأعلن جاستن وهيلي بيبر أنهما ينتظران مولودهما الأوّل أمس الخميس في مقطع فيديو نشره جاستن عبر حسابه على انستغرام ظهرت هيلي فيه ببطن منتفخ.