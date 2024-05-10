كيندال جينر تكشف سبب عدم رغبتها في الإنجاب... هذا ما قالته!

كيندال جينر تكشف سبب عدم رغبتها في الإنجاب... هذا ما قالته!

تحدثت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر عن الضغط الذي كانت تشعر به من عائلتها في الماضي بسبب عدم رغبتها بالزواج والإنجاب.

ولفتت جينر إلى أنها "ليست على عجلة من أمرها"، مضيفةً أنّها "ما زالت صغيرة جداً وترغب بالاستمتاع بحرّيتها من دون أطفال".

وأكدت جينر خلال جلسة تصوير مع مجلة "فوغ" أنها "ستتخذ قرار الزواج والإنجاب يوماً ما"، مشيرةً إلى أنها تنظر دائماً إلى أولاد أخواتها بحبّ معتبرةً أن وجودهم هو شيء مميز.