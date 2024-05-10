الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كيندال جينر تكشف سبب عدم رغبتها في الإنجاب... هذا ما قالته!
فنّ
2024-05-10 | 05:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
كيندال جينر تكشف سبب عدم رغبتها في الإنجاب... هذا ما قالته!
كيندال جينر تكشف سبب عدم رغبتها في الإنجاب... هذا ما قالته!
تحدثت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر عن الضغط الذي كانت تشعر به من عائلتها في الماضي بسبب عدم رغبتها بالزواج والإنجاب.
ولفتت جينر إلى أنها "ليست على عجلة من أمرها"، مضيفةً أنّها "ما زالت صغيرة جداً وترغب بالاستمتاع بحرّيتها من دون أطفال".
وأكدت جينر خلال جلسة تصوير مع مجلة "فوغ" أنها "ستتخذ قرار الزواج والإنجاب يوماً ما"، مشيرةً إلى أنها تنظر دائماً إلى أولاد أخواتها بحبّ معتبرةً أن وجودهم هو شيء مميز.
المصدر
آخر الأخبار
فنّ
رغبتها
الإنجاب...
قالته!
التالي
بعد الإعلان عن حمل هيلي بيبر... سيلينا غوميز تثير الجدل مجدداً وهذا ما فعلته! (صورة)
بعد شائعات انفصالهما... جاستن وهيلي بيبر ينتظران مولودهما الأوّل (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-05-09
كريس جينر تكشف إصابتها بورم...فكيف كان ردّ فعل بناتها؟ (فيديو)
فنّ
2024-05-09
كريس جينر تكشف إصابتها بورم...فكيف كان ردّ فعل بناتها؟ (فيديو)
0
فنّ
13:33
شارون ستون تتحدث عن مرضها... ما سبب عدم رغبتها في العودة إلى عالم الأفلام؟
فنّ
13:33
شارون ستون تتحدث عن مرضها... ما سبب عدم رغبتها في العودة إلى عالم الأفلام؟
0
فنّ
2024-05-07
"الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون"... اليسا تطلق ألبومها الجديد وهذا ما قالته!
فنّ
2024-05-07
"الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون"... اليسا تطلق ألبومها الجديد وهذا ما قالته!
0
فنّ
2024-05-06
نجمة "الساحرة المراهقة سابرينا" تكشف: "ابني يواعد فتاة اسمها... سابرينا!" (صور)
فنّ
2024-05-06
نجمة "الساحرة المراهقة سابرينا" تكشف: "ابني يواعد فتاة اسمها... سابرينا!" (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:36
"مين دايماً بيحميكن وبيبقى حدكن؟"... عبير نعمة سألت ثم أجابت بفيديو مميز: من شاركها الغناء؟! (فيديو)
فنّ
06:36
"مين دايماً بيحميكن وبيبقى حدكن؟"... عبير نعمة سألت ثم أجابت بفيديو مميز: من شاركها الغناء؟! (فيديو)
0
فنّ
05:47
بعد الإعلان عن حمل هيلي بيبر... سيلينا غوميز تثير الجدل مجدداً وهذا ما فعلته! (صورة)
فنّ
05:47
بعد الإعلان عن حمل هيلي بيبر... سيلينا غوميز تثير الجدل مجدداً وهذا ما فعلته! (صورة)
0
فنّ
04:47
بعد شائعات انفصالهما... جاستن وهيلي بيبر ينتظران مولودهما الأوّل (فيديو)
فنّ
04:47
بعد شائعات انفصالهما... جاستن وهيلي بيبر ينتظران مولودهما الأوّل (فيديو)
0
فنّ
04:35
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
فنّ
04:35
مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-09
للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)
منوعات
2024-05-09
للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)
0
آخر الأخبار
14:08
جعجع لـ جدل: لم ولن نقبل بسليمان فرنجية وقبلنا بالمرشح الثالث إلا أن الفريق الآخر لم يقبل ونحن نريد رئيسًا يحمي مصالح الشعب اللبناني
آخر الأخبار
14:08
جعجع لـ جدل: لم ولن نقبل بسليمان فرنجية وقبلنا بالمرشح الثالث إلا أن الفريق الآخر لم يقبل ونحن نريد رئيسًا يحمي مصالح الشعب اللبناني
0
أخبار دولية
00:02
مصر تدعو حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة للتوصّل إلى هدنة في غزة
أخبار دولية
00:02
مصر تدعو حماس وإسرائيل إلى إبداء مرونة للتوصّل إلى هدنة في غزة
0
صحف اليوم
00:21
قيادة الجيش لم تتبلّغ بأيّ تفاصيل عن مساعدة المليار يورو (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:21
قيادة الجيش لم تتبلّغ بأيّ تفاصيل عن مساعدة المليار يورو (نداء الوطن)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
عملية رفح... دمار يقضي على ما تبقى من ملاجئ آمنة لأكثر من مليون غزّيّ
تقارير نشرة الاخبار
07:46
عملية رفح... دمار يقضي على ما تبقى من ملاجئ آمنة لأكثر من مليون غزّيّ
0
أخبار لبنان
06:25
"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين
أخبار لبنان
06:25
"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين
0
أخبار لبنان
06:00
افتتاح مؤتمر "نعم قادرون لتنمية طرابلس والشمال"
أخبار لبنان
06:00
افتتاح مؤتمر "نعم قادرون لتنمية طرابلس والشمال"
0
أخبار دولية
05:18
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
05:18
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
0
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
0
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
0
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
0
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
2
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
3
منوعات
11:15
بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!
منوعات
11:15
بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!
4
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
5
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
6
أمن وقضاء
08:31
بيان للأمن العام بشأن منح إقامات سنوية ودائمة
أمن وقضاء
08:31
بيان للأمن العام بشأن منح إقامات سنوية ودائمة
7
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
8
منوعات
12:55
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
منوعات
12:55
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More