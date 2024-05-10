الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كان يريد أن يُصبح أباً"... ما سبب انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

فنّ
2024-05-10 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كان يريد أن يُصبح أباً&quot;... ما سبب انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"كان يريد أن يُصبح أباً"... ما سبب انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

بعدما أثارت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز الجدل على الإنترنت عقب ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك بعد تأكيدها أنها تعشق طليقها أحمد العوضي  رغم انفصالهما، إلا أن معلومات جديدة انتشرت عن السبب.

وأفاد موقع "العربية" أن صديقة مقربة من النجمة كشفت أن السبب الأساسي وراء الانفصال هو فكرة الإنجاب، وكان لدى أحمد رغبة في أن يصبح أباً إلا أن ياسمين رفضت هذا الموضوع.

وفي التفاصيل، وافقت ياسمين عبد العزيز في بداية العلاقة الزوجية على الأمر، وأجرت عمليه جراحية من أجل ذلك، ولكنها تسببت لها في أزمة صحية كبرى كادت تودي بحياتها.

وقالت صديقة الفنانة إنه بعد تعافي ياسمين من الأزمة الصحية، طلب منها زوجها محاولة الإنجاب، ما أدّى إلى رفضها ذلك قائلةً إن الأمر بات مستحيلا ولن تخاطر بحياتها من أجل إنجاب طفل، الأمر الّذي أدّى إلى توتر العلاقة بينهما خلال فترة زواجهما إلى حين الانفصال.

ويُذكر أن لدى ياسمين عبد العزيز أبناء من زواجها الأول، الأمر الّذي أثر على قرار رفض الإنجاب من أحمد العوضي. 

آخر الأخبار

فنّ

ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي

سبب

انفصال

صديقة

معلومات

إنجاب

أب

عائلة.

LBCI التالي
"ديفا البوب اللبنانيّة"... هيفاء وهبي أوّل نجمة عربيّة على غلاف هذه المجلة العالميّة!
شارون ستون تتحدث عن مرضها... ما سبب عدم رغبتها في العودة إلى عالم الأفلام؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-03-01

متحدث بالبيت الأبيض: ليس لدينا معلومات كافية للتحقق من تعليقات الجيش الإسرائيلي بأن التدافع تسبب في سقوط قتلى في واقعة المساعدات أمس

LBCI
منوعات
2024-02-16

امرأة تقطع علاقتها بصديقتها إلى الأبد... والسبب: فاتورة المطعم؟!

LBCI
فنّ
05:41

كيندال جينر تكشف سبب عدم رغبتها في الإنجاب... هذا ما قالته!

LBCI
منوعات
2024-05-09

رفض الذهاب إلى جنازة طفله والسبب معاناة الأخير من احتياجات خاصة: ما قام به هذا الأب لا يُصدق!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
16:13

مقابل هذا الشرط دخلت مجال التمثيل... أسرار مميزة عن مسيرة أميرة الشاشة الفضية هند أبي اللمع في The Stage!

LBCI
فنّ
14:30

"بين الرمال" يفوز بالنخلة الذهبية لمهرجان أفلام السعودية

LBCI
فنّ
14:13

مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات... حياة نجمة البوب ​​الأميركية جانيت جاكسون في كتاب مصور

LBCI
فنّ
06:36

"مين دايماً بيحميكن وبيبقى حدكن؟"... عبير نعمة سألت ثم أجابت بفيديو مميز: من شاركها الغناء؟! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:02

وزير الدفاع الأميركي: هناك عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين في غزة ونريد تغيير هذا الإتجاه وهو ما نركز عليه

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-22

بدء الصلاة على جثماني فرح عمر وربيع المعماري

LBCI
فنّ
2023-08-09

على خطى ميريام فارس.. فيفيان مراد تتزوّج وتخفي وجه زوجها بالصور

LBCI
موضة وجمال
2024-05-08

صممت كوبا من الشاي على أظافرها باستخدام الأكريليك وأذهلت المتابعين... هذا ما ابتكرته إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:34

أمير الكويت يحل البرلمان ويعلق مواد بالدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات

LBCI
رياضة
14:02

التحضيرات الأخيرة لرالي الربيع وعملية فحص السيارات من النادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
أخبار لبنان
14:01

الموت يغيّب الدكتور روبير صاصي... "أبي الفقراء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

صُنع في لبنان… في الـForum de Beirut

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ماذا قال مسؤول أوروبي للـLBCI عن المليار يورو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بايدن وترامب والصراع على الولايات الست المتأرجحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إيذاء القصر نفسيًا جريمة توازي الإعتداء الجسدي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طريق اسرائيل إلى الـEurovision مرّ بثلاث لاءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الخلاف بين معسكري نتنياهو وغانتس تجاوزت عرقلة صفقة الاسرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:47

الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!

LBCI
اقتصاد
02:23

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
منوعات
05:49

اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:35

مفاجأة غير تقليديّة... لن تصدّقوا من هو بطل فيديو كليب عامر زيان الجديد!

LBCI
منوعات
06:49

قررت أن تنام على متن الطائرة... لن تصدقوا أين عثروا عليها! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:04

خلال دفنه هذا ما حصل داخل التابوت... قصة مرعبة في دولة عربية: إليكم تفاصيلها!

LBCI
فنّ
03:57

"النسيان" يخرج سيرين عبد النور من الحداد على والدتها الراحلة

LBCI
حال الطقس
01:38

إرتفاع إضافيّ في درجات الحرارة وطقس متقلّب الأحد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More