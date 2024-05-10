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مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات... حياة نجمة البوب ​​الأميركية جانيت جاكسون في كتاب مصور

فنّ
2024-05-10 | 14:13
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مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات... حياة نجمة البوب ​​الأميركية جانيت جاكسون في كتاب مصور
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مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات... حياة نجمة البوب ​​الأميركية جانيت جاكسون في كتاب مصور

مسيرة مليئة بالنجاحات والإخفاقات... حياة نجمة البوب ​​الأميركية جانيت جاكسون في كتاب مصور

سيعرض كتاب مصور جديد النجاحات والإخفاقات التي شهدتها مسيرة نجمة البوب الأميركية "جانيت جاكسون" بدءا من نشأتها في عائلة جاكسون الشهيرة مرورا بواقعة محرجة في عرض بنهائي دوري كرة القدم الأميركية إلى عودتها إلى المسار الصحيح وحفلاتها الموسيقية الناجحة.
 

ويصدر الكتاب المصور عن شركة النشر "تايدال ويف كوميكس" باعتباره جزءا من سلسلة "قوة المرأة"، وذلك في عيد ميلاد جاكسون في 15 أيار.

ويغوص المؤلَّف المكون من 22 صفحة في حياة جاكسون، وهي أصغر أفراد عائلة جاكسون. وكانت حياتها حافلة بالموسيقى والأداء الفني منذ طفولتها إذ كانت محاطة بأشقائها النجوم ووالدهم الذي كان مدير أعمالهم.

ويعرض الكتاب رحلتها منذ كانت ممثلة في مرحلة الطفولة إلى أن أصبحت نجمة في عالم الموسيقى، ويتطرق إلى واقعة مثيرة للجدل حدثت في عرض بعد الشوط الأول من المباراة النهائية بدوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول" في عام 2004 عندما خلع جزء علوي من بذلتها.

وكانت قد سجلت سلسلة "قوة المرأة" حياة العديد من النساء المؤثرات، من نجمات عالم الموسيقى مثل "دوللي بارتون" و"بيونسيه" إلى ناشطات مثل "غلوريا ستاينم".

وسيتاح الكتاب المصور بالنسختين الرقمية والمطبوعة عبر منصات مختلفة بينها أمازون، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

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