مهرجان سان سيباستيان يمنح جائزة تكريمية للممثلة الأسترالية كايت بلانشيت

تُمنح الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت جائزة تكريمية تقديراً لمجمل مسيرتها خلال الدورة المقبلة من مهرجان سان سيباستيان السينمائي التي تقام بين 20 و28 أيلول/سبتمبر في المدينة الواقعة في شمال إسبانيا، على ما أعلن المنظمون الخميس.وأشار القائمون على الحدث في بيان إلى أن هذا المهرجان، وهو الأهم من نوعه في البلدان الناطقة بالإسبانية، سيكرم "إحدى أهم فنانات السينما المعاصرة".كما ستكون صورة كايت بلانشيت على ملصقات المهرجان لهذا العام.وفازت بلانشيت (54 عاما) بجائزتي أوسكار عن دورها في "ذي أفيايتر" للمخرج مارتن سكورسيزي سنة 2005، و"بلو جاسمين" للمخرج وودي آلن عام 2014. وقد فازت أيضاً بأربع جوائز بافتا وأربع مكافآت غولدن غلوب.وتُصنف بلانشيت بأنها من أبرز ممثلاث جيلها، وقد لعبت دور البطولة طوال مسيرتها المهنية في أفلام ذات ميزانيات كبيرة، مثل "إنديانا جونز أند ذي كيندوم أوف ذي كريستال سكال" لستيفن سبيلبرغ، و"ثور" من عالم "مارفل"، و"لورد أوف ذي رينغز" لبيتر جاكسون.لكن هذه الممثلة الشغوفة بالمسرح ظهرت أيضاً في إنتاجات أصغر، بينها "ذي تالنتد مستر ريبلي" لأنطوني مينغيلا، و"ذي لايف أكواتيك ويذ ستيف زيسو" للمخرج ويس أندرسون.وستُفتتح الدورة الثانية والسبعون لمهرجان سان سيباستيان بالعرض العالمي الأول للنسخة النسوية الجديدة من فيلم "إيمانويل"، الذي حقق نجاحاً كبيراً لسينما الإثارة الجنسية في سبعينات القرن العشرين، مع الممثلة نويمي ميرلان في الدور الرئيسي.