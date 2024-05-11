تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور

تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور

رُزقت الممثلة اللبنانيّة تاتيانا مرعب بمولودها الجديد في إحدى المستشفيات بلبنان.

وفي التفاصيل، وضعت نجمة مسلسل "الخائن" تاتيانا مرعب طفلتها الجديدة من زوجها رجل الأعمال سعد مسعد، ولم تكشف عن الإسم الّذي اختارته لابنتها حتى الآن.

وكانت تاتيانا مرعب قد نشرت صوراً لها مع عائلتها قبل أشهر خلال الاحتفال بمناسبة عيد ميلادها.