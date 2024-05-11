شذى حسون ترتدي الخمار بالصورة.. وهل استلمت منصب مستشارة رئيس الوزراء العراقي؟

و إني يا رب قد وليتك كل ما في قلبي فاستجب لي .. و اللهم أكفني شر خلقك و شر الفتن ما ظهر منها و ما بطن 🙏 pic.twitter.com/nSQVGOZY2I
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 10, 2024
و إني يا رب قد وليتك كل ما في قلبي فاستجب لي .. و اللهم أكفني شر خلقك و شر الفتن ما ظهر منها و ما بطن 🙏 pic.twitter.com/nSQVGOZY2I
ههههه اي شنو بعد صرت يا ريت تفيدوني يا قطيع .. واحد ده يخترع و يبتكر قصص من وحي الخيال و انتو مع الاسف مثل الخرفان لاحقين الراعي الأهبل !!! استمتعوا بقصص الف ليلة و ليلة 😅🤣
— Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 10, 2024
ههههه اي شنو بعد صرت يا ريت تفيدوني يا قطيع .. واحد ده يخترع و يبتكر قصص من وحي الخيال و انتو مع الاسف مثل الخرفان لاحقين الراعي الأهبل !!! استمتعوا بقصص الف ليلة و ليلة 😅🤣