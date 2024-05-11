زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)

زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)

دخلت الفنانة اللبنانيّة بريجيت ياغي القفص الذهبي للمرّة الثانية، وتزوّجت من خطيبها جورج الجميّل الّذي ظهر معها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع "الفن" الصورة الحصريّة الأولى من زفاف بريجيت ياغي وجورج الجميل، وكان لافتاً أنها تخلّت عن الفستان الأبيض واستبدلته بطقم رسمي أبيض اللون وحملت الورود البيضاء بيدها.