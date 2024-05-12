وسط الاحتجاجات والتظاهرات...سويسرا تحصد المركز الأول في مسابقة "يوروفيجن" 2024

فاز المغني السويسري "نيمو" في مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2024 "يوروفيجن" التي أقيمت في السويد بعد تقديمه أغنيته التي حملت عنوان The Code، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "بي بي سي" البريطانية.

وحصلت أغنية نيمو التي مزجت بين فن الأوبرا والهيب والهوب، على المرتبة الأولى بعد تصويت لجنة التحكيم. كما تتحدث أغنيته أيضاَ عن رحلته لاستكشاف الذات والقبول في مجتمع "ميم عين".

وقال نيمو بعد تسلّمه الجائزة: "آمل أن تستمر هذه المسابقة في الدفاع عن سلامة وكرامة كل شخص في هذا العالم".

كما كسر نيمو الجائزة بعد مرور دقائق قليلة على استلامها، إلا أنه تمكن من الحصول على جائزة جديدة.

وجاءت كرواتيا في المركز الثاني بأغنية "ريم تيم تاجي ديم" والتي تدور قصتها حول طموح شاب يغادر منزله للعيش في مكان أفضل، بينما احتل البريطاني أولي ألكسندر المركز الثامن عشر من أصل 25.

ومن جهة أخرى، طغت الاحتجاجات على المسابقة هذا العام، إذ تلّقت المغنية الإسرائيلية إيدن جولان صيحات استهجان وهتافات أثناء أدائها أغنيتها على خشبة المسرح.

كما احتج بعض الأشخاص أمام مقر المسابقة حيث هتفوا "لا يمكنكم الاختباء فأنتم تدعمون الإبادة الجماعية".