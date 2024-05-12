عبير نعمة تتحدث عن تجربة طلاقها: "أصعب من الموت" (فيديو)

تحدثت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عن تجربة طلاقها من زوجها، واصفةً الطلاق بأنه "أصعب من الموت".

وقالت عبير خلال لقائها في بودكاست "عندي سؤال" الذي يبث عبر قناة "المشهد" من تقديم الإعلامي محمد قيس، إن "تجربة الطلاق أصعب من الموت لكن الحياة غالية والإنسان يعلم أن كل يوم يمر لن يعود".

ولفتت نعمة إلى وجود العديد من الذكريات السعيدة لها مع زوجها السابق، مضيفةً أنها ترتبط بالذكريات و"تحملها معها دائماً".

وأضافت نعمة أن" الانفصال فشل"، مشيرةً إلى عدم رغبتها بحصول هذا الأمر في حياتها. كما كشفت أيضاً أنها شعرت بانهيار بيتها في لحظة بكائها على المسرح معتبرةً أن "الجمهور هو بيتها".

وأكدت نعمة في سياق متصّل أنها "لا تفكّر في الزواج حالياً"، لكنها ترغب بعيش قصة حب جديدة.

وتحدثّت نعمة عن ابنتها يارا إذ قالت إنها "أجمل معجزة"، لافتةً إلى أن علاقتها بها وبوالدها مستمرة الى الأبد.