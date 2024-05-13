"احظروا المشاهير الصامتين عن حرب غزة".. حملة "بلوك" عالميّة تهدّد النجوم!

"احظروا المشاهير الصامتين عن حرب غزة".. حملة "بلوك" عالميّة تهدّد النجوم!

بعد مرور حوالي 8 أشهر على حرب غزة، انطلقت حملة لحظر النجوم العالميين الصامتين عن جرائم العدوان الإسرائيلي بحق أهالي فلسطين.

وفي التفاصيل، بدأ عدد كبير من الناشطين بحظر حسابات نجوم عالميين تحت هاشتاغ "BLOCKOUT24"، فتصدّر الوسم الترند عالمياً عبر منصّات التواصل الاجتماعي وهو الأمر الّذي أدَّى إلى تناقص متابعي المشاهير بشكل لافت.

في سياقٍ متصل، بدأت الدعوات لمقاطعة المشاهير العرب الّذين تناسوا دعم القضية الفلسطينية، فهل سنشهد على انخفاض أعداد المتابعين لدى النجوم والمؤثرين في الساعات المقبلة؟