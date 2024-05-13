انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"

انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"

أعلنت نجمة ستار أكاديمي المصريّة رنا سماحة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب موقتاً قبل فترة وعودتهما مرّة أخرى للحياة الزوجيّة.

عن سبب الانفصال، كشفت الفنانة رنا سماحة أن "التراكمات كثيرة" بخاصةٍ في السنة الأولى من الزواج.

وأكّدت سماحة أن الإنفصال الموقت عزّز علاقتها بسامر أبو طالب، وعلّمها كيفية تجاوز المشاكل.