ممثل هوليوودي في تصريحات أشعلت الإنترنت: "اخترت عدم الزواج بسبب والدتي" (صورة)

انتشرت قصة النجم الاميركي مارلون وايانز عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعدما أعلن خلال مقابلة أنه التزم بجعل والدته الراحلة، إلفيرا وايانز، المرأة رقم 1 في حياته.

وكشف الممثل الكوميدي لصحيفة "نيويورك تايمز" في مقابلة نشرت الأسبوع الماضي أنه اختار عدم الزواج أبدًا لأنه أراد إعطاء الأولوية لعلاقته مع والدته، التي توفيت عام 2020 عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقال: "لقد حطمني موت والدتي. لقد حطمني ذلك إلى مليون قطعة، لأن تلك كانت فتاتي. لم أتزوج قط، لأنني لم أرغب أبدًا في أن تشعر والدتي بأنها في المرتبة الثانية بعد أي امرأة أخرى".

وأكّد وايانز أن والدته كانت السبب في عدم زواجه قط، مُجيباً على سؤال: "بكل تأكيد"، قبل أن يضيف أنها "واحدة من أسباب عدة".

وقال: "قلت لوالدتي وهي على فراش الموت إنني لم أتزوج قط لأنني أردتك دائمًا أن تكوني الفتاة الأولى بالنسبة لي. وكانت تلك كلماتي الأخيرة لها".

والجدير بالذكر أن لدى مارلون وايانز طفلين اسمهما كاي وشون، من شريكته السابقة أنجليكا زاكري.

وفي عام 2020، أشاد مارلون وايانز بوالدته في عيد ميلادها الثاني والثمانين بعد وفاتها، وقال لها: "سوف تكونين دائمًا حبي الأول، عيد ميلاد سعيد يا امرأة.