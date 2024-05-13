الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد أيام قليلة... مرور خاصّ للشعلة الأولمبية في مهرجان كان السينمائي

فنّ
2024-05-13 | 15:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد أيام قليلة... مرور خاصّ للشعلة الأولمبية في مهرجان كان السينمائي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد أيام قليلة... مرور خاصّ للشعلة الأولمبية في مهرجان كان السينمائي

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي اليوم الاثنين أن الشعلة الأولمبية ستُحمل عبر سلالم في 21 أيار الجاري، على يد العدّاء البارالمبي الفرنسي أرنو أسوماني.

وأشار المنظمون في بيان إلى أن "(أولمبياد) باريس 2024، بالاتفاق مع بلدية كان، يقدّم الشعلة للمهرجان على سجادته الحمراء"، خلال الحدث السينمائي الذي ينطلق الثلاثاء ويستمر حتى 25 أيار.

وفي مساء 21 أيار، سيُعرض أيضاً الفيلم الوثائقي "Olympiques! La France des Jeux" ("الأولمبياد! فرنسا الألعاب") للمخرج ميكائيل غامراسني.

وبحسب رئيسة المهرجان إيريس كنوبلوك ومندوبه العام تييري فريمو، يستعرض الوثائقي "قرناً من المشاركات في الألعاب الأولمبية التي طبعت ذاكرتنا الجماعية إلى الأبد".

وسيكون أبطال أولمبيون وبارالمبيون من أمثال دافيد دوييه، وغي دروت، وجان غالفيون، وسيلين جيرني، ولورا فليسل، ولور مانودو، وسيدريك نانكان، حاضرين في المهرجان.

وستعود الشعلة الأولمبية بعد ذلك إلى مدينة كان مجددًا في 18 حزيران، في إطار جولتها في فرنسا قبل إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس بين 26 تموز و11 آب.

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

فنّ

مهرجان كان السينمائي

منظمون

حمل

الشعلة الأولمبية

فرنسا

العداء البارالمبي الفرنسي

أرنو أسوماني.

LBCI التالي
هيفاء وهبي نجمة مهرجان موازين: أمسية يدق لها قلبي حماساً
تصرّف غير مُتوقّع.. باميلا الكيك "تطعن" قالب الحلوى في عيد ميلادها! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-05-09

بعد مرور 100 عام... وصول الشعلة الأولمبية إلى شواطئ فرنسا (فيديو)

LBCI
رياضة
2024-04-27

أولمبياد باريس 2024... الشعلة الأولمبية في طريقها إلى فرنسا

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-09

الغالبية في فرنسا تطلق حملتها للانتخابات الأوروبية في مواجهة اليمين المتطرف

LBCI
أخبار دولية
2024-03-03

اليمين المتطرف في فرنسا يطلق حملته استعدادًا للانتخابات الأوروبية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:31

في حفل تخرج... هذا ما فعله طلّاب في جامعة أميركية بنجم شهير: والسبب حرب غزة (فيديو)

LBCI
فنّ
16:23

عالم تسيطر عليه "رئيسيات ناطقة"... أي فيلم تصدّر شباك التذاكر في أميركا؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
13:15

ممثل هوليوودي في تصريحات أشعلت الإنترنت: "اخترت عدم الزواج بسبب والدتي" (صورة)

LBCI
فنّ
05:07

انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-10

"سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك"... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!

LBCI
حال الطقس
2024-05-09

استقرار جوي يؤثر على لبنان... وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
منوعات
2024-05-09

للتخلص من الألم الشديد... شابة "طبخت" بطنها عن طريق الخطأ: وهذه النتيجة! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:08

المخرج والكاتب وجدي معوض لـ "عشرين 30": الهدف من الغاء العرض الأول العالمي لمسرحيتي Journée de noces chez les Cromagnons هو إلحاق الضرر بمسرح مونو ولم آخذ المسألة بطريقة شخصية لأن التهمة مبنية على سراب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...

LBCI
فنّ
02:49

بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:59

معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين

LBCI
خبر عاجل
11:43

نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة

LBCI
فنّ
05:07

انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"

LBCI
خبر عاجل
01:46

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط

LBCI
خبر عاجل
02:13

التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
حال الطقس
02:31

انخفاض اضافي في درجات الحرارة... اليكم تفاصيل الطقس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More