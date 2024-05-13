بعد أيام قليلة... مرور خاصّ للشعلة الأولمبية في مهرجان كان السينمائي

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي اليوم الاثنين أن الشعلة الأولمبية ستُحمل عبر سلالم في 21 أيار الجاري، على يد العدّاء البارالمبي الفرنسي أرنو أسوماني.

وأشار المنظمون في بيان إلى أن "(أولمبياد) باريس 2024، بالاتفاق مع بلدية كان، يقدّم الشعلة للمهرجان على سجادته الحمراء"، خلال الحدث السينمائي الذي ينطلق الثلاثاء ويستمر حتى 25 أيار.

وفي مساء 21 أيار، سيُعرض أيضاً الفيلم الوثائقي "Olympiques! La France des Jeux" ("الأولمبياد! فرنسا الألعاب") للمخرج ميكائيل غامراسني.

وبحسب رئيسة المهرجان إيريس كنوبلوك ومندوبه العام تييري فريمو، يستعرض الوثائقي "قرناً من المشاركات في الألعاب الأولمبية التي طبعت ذاكرتنا الجماعية إلى الأبد".

وسيكون أبطال أولمبيون وبارالمبيون من أمثال دافيد دوييه، وغي دروت، وجان غالفيون، وسيلين جيرني، ولورا فليسل، ولور مانودو، وسيدريك نانكان، حاضرين في المهرجان.

وستعود الشعلة الأولمبية بعد ذلك إلى مدينة كان مجددًا في 18 حزيران، في إطار جولتها في فرنسا قبل إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس بين 26 تموز و11 آب.

وكالة فرانس برس