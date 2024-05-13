عالم تسيطر عليه "رئيسيات ناطقة"... أي فيلم تصدّر شباك التذاكر في أميركا؟ (فيديو)

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة للأفلام تقديرات جاء فيها أن فيلم "كينغدم أوف ذي بلانِت اوف ذي ايبس" (Kingdom of the Planet of the Apes")، وهو أحدث عمل من سلسلة أفلام "بلانِت اوف ذي ايبس"، تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه.

وحقّق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات "توينييث سانتشري" إيرادات بـ56,5 مليون دولار، ليسجّل بذلك إحدى أفضل النتائج لهذا العام في دور السينما الاميركية والكندية.

وقال المحلل ديفيد غروس "إنها انطلاقة ممتازة للجزء العاشر من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة"، مضيفا أن العائدات العالمية التي حققها العمل "ممتازة".

وتدور أحداث الفيلم بعد ثلاثة قرون من الجزء السابق "وور فور ذي بلانت اوف ذي ايبس" ("War for the Planet of the Apes")، في عالم تسيطر عليه رئيسيات ناطقة، بينما يعيش البشر في البرية على هامش الحضارة.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "ذي فال غاي" ("The Fall guy")، مع إيرادات تبلغ 13,7 مليون دولار، وهو نصف ما حققه في أول عطلة نهاية أسبوع له.

والفيلم الذي تولى إخراجه ديفيد ليتش مستوحى من مسلسل تلفزيوني في ثمانينات القرن العشرين ("ذي فالينغ مان")، وتتشارك الممثلة البريطانية إميلي بلانت بطولته إلى جانب غوسلينغ.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "تشالنجرز" ("Challengers") من بطولة النجمة الأميركية زندايا، مع عائدات بـ4,7 ملايين دولار. وتؤدي الممثلة والمغنية البالغة 27 عاماً دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثم تساعد زوجها للاستعداد لمباراة ضد لاعب يتبيّن أنه حبيبها السابق وصديق زوجها المقرّب في مرحلة من حياته.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرعب "تاروت" ("Tarot") مع مداخيل بـ3,5 مليون دولار. وقد تجاوز خلال أسبوعين ميزانيته البالغة 8 ملايين دولار.

وحلّ خامساً فيلم "غودزيلا x كونغ : ذي نيو امباير" ("Godzilla x Kong: A New Empire") مع إيرادات بـ2,5 ملايين دولار.





وكالة فرانس برس