ما هو رقم هاتف نجوى كرم للتواصل عبر واتساب؟

ما هو رقم هاتف نجوى كرم للتواصل عبر واتساب؟

في تعاونٍ لافت مع تطبيق واتساب، أجابت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم على مجموعة من الأسئلة كشفت فيها عن وجهها الآخر من خلال استخدام التطبيق الشهير.

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة نجوى كرم عن أكثر عبارتين تستخدمهما عبر واتساب وهما "اشتقت اليك" و"أحبك"، كما أنها غالباً ما تستخدم إيموجي القبلة والوجه المصدوم.

وحسمت نجوى كرم أنّها تفضّل الاتصال بالصوت أكثر من الاتصال بالفيديو، وأضافت "اتصال الفيديو لأشخاص معيّنين".