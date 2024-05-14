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إليسا تشعل الإنترنت بخبرٍ سار... "رجّعنا الأعياد لبيروت"

فنّ
2024-05-14 | 03:35
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إليسا تشعل الإنترنت بخبرٍ سار... &quot;رجّعنا الأعياد لبيروت&quot;
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إليسا تشعل الإنترنت بخبرٍ سار... "رجّعنا الأعياد لبيروت"

إليسا تشعل الإنترنت بخبرٍ سار... "رجّعنا الأعياد لبيروت"

أشعلت ملكة الإحساس إليسا مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بخبرٍ سارّ أفرح اللبنانيين.
 
وفي التفاصيل، أعلنت الفنانة اللبنانيّة إليسا خبر عودة فعاليات مهرجان "أعياد بيروت" بعد غياب بسبب الأزمات الّتي مرّ بها لبنان.
 
وتحيي النجمة اليسا حفل افتتاح مهرجان أعياد بيروت في واجهة بيروت البحريّة، وذلك بتاريخ 18 تموز المقبل تحت عنوان "رجّعنا الأعياد لبيروت"، وبرعاية الـ LBCI.
 

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إليسا

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